Доработки по сайту на wordpress

Требуется сделать доработки и исправления на сайте:

1. Заменить поисковую форму на сайте с настройками от темы на поиск от вордпресс, привести в стиль темы.

2. На странице списка пользователей поля баланса и рейтинга от wp-recall не редактируются, видимо конфликт с темой.

3. В публичной части косяк со стилями и часть области сайта просто не кликабельна.

4. Доработать реферальную систему с учетом пожеланий.

Требуется опытный специалист и разработчик на wordpress, желательно со знанием системы wp-recall.

Начать требуется сейчас.

При успешном решении данного списка задач, готов продолжить работу на более крупных и интересных объемах.

От Вас адекватное ценообразование за работу.