Доработки по сайту на wordpress

Прикрутить к вордпрессу готовую сверстанную страничку, CSS картинки Index.html в прикрепленном архиве. По вопросам и обсуждениям в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать доработки и исправления на сайте:
1. Заменить поисковую форму на сайте с настройками от темы на поиск от вордпресс, привести в стиль темы.
2. На странице списка пользователей поля баланса и рейтинга от wp-recall не редактируются, видимо конфликт с темой.
3. В публичной части косяк со стилями и часть области сайта просто не кликабельна.
4. Доработать реферальную систему с учетом пожеланий.
Требуется опытный специалист и разработчик на wordpress, желательно со знанием системы wp-recall.
Начать требуется сейчас.
При успешном решении данного списка задач, готов продолжить работу на более крупных и интересных объемах.
От Вас адекватное ценообразование за работу.
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