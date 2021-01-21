Натянуть верстку на WordPress

Есть сайт на битрикс, на котором перестала работать почта. Есть предположение (согласно подсказкам Битрикс), что необходимо настроить выполнение агентов на cron. Хостинг 1bx host. Подробности: http://prntscr.com/wmiuwc http://prntscr.com/wmivb7 --Upd: ошибки cron исправили, но отправка сообщений так и не заработала. http://prntscr.com/wml2qg Необходимо настроить ...
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Необходимо натянуть готовую вёрстку на WordPress.
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