Вставить страницу в Wordpress В

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки791 просмотр
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Вставить страницу в cайте на Wordpress,Сама страница сверстана уже. Нужно просто оперативно вставить ее сегодня на

сайт. В личке пришлую ссылку на сайт и страницу. Пишите сразу цену. Не

отвечайте пожалуйста на проект, если не можете сразу сделать

WordPress
3 года назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад