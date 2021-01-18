Переписать на сайте Wordpress формы обратной связи на Contact Form 7

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки160 просмотров
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Добрый день! Необходимо переписать формы, чтобы они работали через модуль Contact Form 7. Сейчас используется сторонний скрипт и через него идёт спам. 

Также, на другой сайт (GetSimple CMS) необходимо в форму обратной связи добавить скрытую капчу. 

WordPress
3 года назад
Bryzgalov-v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
is_kondratyev
Иван 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$20
1 день
Спасибо Ивану за великолепную работу! Всё выполнено качественно. Всегда на связи, работа выполнена на высшем уровне. Буду обращаться ещё!
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