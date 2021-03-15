Приветствую, не нравится как на сайте выглядит карточка товара. Текущий внешний вид прикрепил. Требуется изменить расположения контактных полей и преимуществ. Сделать адаптивно. Эскиз прикрепил. Wordpress, Woocommerce. Contact form7 - форма обратной связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поправить плагин, сайт на питоне.
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