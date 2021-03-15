Поправить плагин, сайт на питоне. 

Нужно сделать [b]интеграцию верстки на CMS Wordpress.[/b] Верстка одна страница, но в ней несколько секций с контентом, который должен добавляться из админки. Более подробное ТЗ скину кандидатам. В откликах указывайте[b] примеры ваших работ[/b] по интеграции [b]на Wordpress. [/b]Кандидаты будут ...