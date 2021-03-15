Поправить плагин, сайт на питоне.

$15
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка109 просмотров
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Поправить плагин, сайт на питоне. 

3 года назад
turutura
48 летБразилия
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
freelancer_ua_w
Константин 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$15
5 дней
Все отлично, спасибо.
Понравилась работа с заказчиком! Всё четко и ясно! Рекомендую заказчика.
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