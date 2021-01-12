Переделать вид карточки товара в Wordpress

$5
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка842 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую, не нравится как на сайте выглядит карточка товара.

Текущий внешний вид прикрепил.

Требуется изменить расположения контактных полей и преимуществ. Сделать адаптивно. Эскиз прикрепил.

Wordpress, Woocommerce. Contact form7 - форма обратной связи

WordPress
3 года назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад