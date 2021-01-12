Добавить новый новостной сайт в новостные агрегаторы

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка208 просмотров
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Требуется добавить новостной сайт в новостные агрегаторы для быстрого индексирования материалов и притока пользователей.

Сайт на WP.

Исполнителю в заявке нужно будет указать количество и название ресурсов куда он планирует добавить ленту новостей. Сроки, стоимость работы и что требуется от меня для исполнения этого задания.

3 года назад
tonik-x
Антон 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад