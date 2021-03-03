Парсинг и оформление заказа для сайта на cms Joomla.

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки1206 просмотров
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Сделать форму заказа как здесь https://ikeadostavka.by/order на сайте с cms Joomla.

Joomla
3 года назад
Liudmila16
Людмила 
39 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
15 дней назад
Выбранный исполнитель
PHP_Warrior
Юрий 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$500
32 дня
Спасибо за работу! Все сделано по ТЗ. Отличный результат. Сделано в срок. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик! Четкое понятно ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!