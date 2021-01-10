Нужен Вордпресс разработчик для дороботка сайта

Требуется разработать php-скрипт который будет скорее всего работать с сайтом на Wordpress через API. Суть скрипта проста, указываем скрипту ID поста и комментарии каждый коммент с новой строки в формате: idпоста-дата-время-комментарий idпоста-дата-время-комментарий idпоста-дата-время-комментарий idпоста-дата-время-комментарий Пример: 14564-1702-1903-Комментарий для какого-либо поста. 11264-1802-1303-Комментарий для какого-либо поста. 14564-1602-1703-Комментарий ...