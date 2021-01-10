Нужен Вордпресс разработчик для дороботка сайта

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок887 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть уже сделанный сайт на вордпрессе word.boszhan.com и по ТЗ осталься некоторые функции кототрые не сделано(новые поля на регистрацию и т.д.)

3 года назад
Myrzabekn
25 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад