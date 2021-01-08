Доработка темы [Wordpress + Easy Digital Downloads]

Внимание! ТЗ старое, составлялось на основе другой темы. Часть пунктов изменится,

но не критично. Главная задача — убрать упоминание о товарах и сделать

сайт, где можно загрузить циферблаты. Оцените примерную стоимость,

точные цифры будем обсуждать после обновления ТЗ.

Есть тема https://mayo.teconcetheme.com/maindemo/

Дополнительно надо будет ускорить сайт до зелёной зоны в PageSpeed.

Хочется получить на выходе что-то вроде https://amazfitwatchfaces.com/ но со своим оформлением

От вас жду примеры работ по WP. Желательно схожей тематике. Напишите в

отклике работали ли с плагином EDD и стоимость работы в рублях.