Посадка верстки на Вордпресс

Доброго времени суток! Необходимо посадить каталог на Вордпресс. Онлайн-оплату подключать не нужно. Отправка форм на почту уже настроена. Необходимо настроить работу каталога и товаров, а также возможность редактировать контент на определенных страницах. Более подробно написано в прикрепленном ТЗ. Ссылка на верстку: https://petershon.github.io/IHouse/

Напишите ваши цены и сроки по данному проекту. Приступить необходимо завтра

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