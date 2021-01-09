Оптимизация PageSpeed для WordPress (WooCommerce)

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки785 просмотров
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Добрый день!

Нужно оптимизировать сайт по адресу: http://bit.ly/3q7sPLc

Требования:

  • Нужен специалист в этой области
  • Адекватная цена
  • Надежность
WordPressWooCommerce
3 года назад
alex_nad
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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