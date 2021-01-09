Доработать Landing page

Свод задач, которые нам могут потребоваться:1. Регулярные правки шаблона сайта на Liquid 2. Внедрение дополнительного функционала3. И прочее колдовство, связанное с Liquid
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Необходимо доработать существующий Landing Page (десктоп + мобильную версию) на Wordpress:
- добавить 2 раздела;
- обновить информацию (изображения, текст).
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