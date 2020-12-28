EasyCodeForYou

Ярослав EasyCodeForYou

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстальщик, Frontend-Разработчик

Работаю в HTML-Вёрстке и создании сайтов WordPress.

Имею опыт работы 6 месяцев.

Вёрстка от 5 до 10$ за страницу,  зависит от сложности.

Создание 1й страницы WordPress - 5$.

После выполненных работ при надобности помогаю.

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Отзывы заказчиков

JuliaZ
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Верстка письма
Замечательно
Нормальный заказчик. К сотрудничеству рекомендую.
Ответный отзыв
VolkovSerg
Сергей 
54 года
7 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
4 года назад
Расшифровка аудиозаписи 30 мин
Все отлично сделано, продолжаю сотрудничество.
Ясная задача, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Собрать вводные слова по исходным данным
Благодарим за ответственное выполнение задания, обращаемся 2й раз - все хорошо. Всегда на связи, работа в срок. Однозначно рекомендуем!
Приятно работать Хорошая постановка, регулярная связь Рекомендую.
Ответный отзыв
AnastaciaSm
Анастасия 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Сделать лендинг на 2 станицы на Wordpress
WordPress
Быстро, то что нужно, всегда на связи, однозначно рекомендуем!
Отличный заказчик. Всё говорит чётко и ясно, приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв