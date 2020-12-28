Верстальщик, Frontend-Разработчик
Работаю в HTML-Вёрстке и создании сайтов WordPress.
Имею опыт работы 6 месяцев.
Вёрстка от 5 до 10$ за страницу, зависит от сложности.
Создание 1й страницы WordPress - 5$.
После выполненных работ при надобности помогаю.
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
4 года назад
Замечательно
Ответный отзыв
Нормальный заказчик. К сотрудничеству рекомендую.
$1
10 баллов
4 года назад
Все отлично сделано, продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
Ясная задача, оплата в срок, рекомендую к сотрудничеству.
$15
10 баллов
4 года назад
Благодарим за ответственное выполнение задания, обращаемся 2й раз - все хорошо. Всегда на связи, работа в срок. Однозначно рекомендуем!
Ответный отзыв
Приятно работать Хорошая постановка, регулярная связь Рекомендую.
$7
10 баллов
4 года назад
WordPress
Быстро, то что нужно, всегда на связи, однозначно рекомендуем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всё говорит чётко и ясно, приятно работать. Рекомендую.