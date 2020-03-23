JuliaZ

Юлия Коптева JuliaZ

 
38 летРоссия/Калуга
17 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$147
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
bezlepkina
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$140
10 баллов
2 года назад
Добавить 281 товар на Озон
Работать с Юлией легко и приятно, мои наилучшие рекомендации!
Максимально приятное сотрудничество - Лера обладает огромным опытом и очень приятна в общении - быстро и качественно выполнила работу намного раньше обозначенных сроков - очень рекомендую сотрудничество с ней!
Ответный отзыв
EasyCodeForYou
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
8 баллов
3 года назад
Верстка письма
Нормальный заказчик. К сотрудничеству рекомендую.
Замечательно
Ответный отзыв
D_Nastya
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$100
10 баллов
3 года назад
Редизайн корзины для интернет-магазина + адаптивы
Только лучшие рекомендации! Сотрудничать с Юлией одно удовольствие, спасибо за работу!
Анастасия прекрасно выполнила задачу - дизайн получился просто потрясающий! Правки были просто не нужны. Она всегда была на связи, быстро и оперативно приняла задачу и сразу приступила к выполнению. Очень рекомендую человека с прекрасным вкусом и знанием последних тенденций маркетинга!
Ответный отзыв
NoSleepPublish
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
3 года назад
Нужно обработать аудиозапись - отслушать и вырезать лишнее
Отличный заказчик, всё понятно и четко, приятно работать.
Просто потрясающе! Невероятно быстро и чётко!
Ответный отзыв
Sonya_L
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$36
10 баллов
4 года назад
Нужно заполнить поле "Цвет" у 2653 товаров
Юлия - очень приятный заказчик, всем рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую!
Ответный отзыв