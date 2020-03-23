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- Прикладное ПО3 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Необходимо ежемесячно размещать 2-3 отзыва на 10-15 площадках: Тексты отзывов могут быть одинаковыми, главное чтобы проходили проверку.Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать 100 карточек товара на Озоне. Максимально полно заполнить все параметры и добавить фотографии. В предложениях укажите, пожалуйста, стоимость и срок выполнения работыНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Нужно перевести 2 договора поставки на 6 и 14 листов c русского на монгольсий язык. Прошу указать сроки и стоимость работПереводы13 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать скрипт-мини-парсер, результатом которого будет валидный, адаптивный html-код почтовой рассылки. Мы регулярно используем один и тот же макет (текущий рабочий html-код предоставлю) в котором меняется только баннер, текст и подборка из 20-ти товаров. Каждый ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужен хороший редактор для статьи. Задача: редактировать колонку в бизнес-журнале, чтобы на выходе сухой, но очень полезный текст приобрел дивные эпитеты в стиле журнала Maxim или сайта новостей Bell и читать его ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать адаптивную верстку письма по техническому заданиюHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разовая консультация: 1) В гугле письма попадают в "Промо-акции" - как это исправить? 2) Нужен анализ писем для исключения попадания в спам. 3) Рекомендации по увеличению открываемости писем и их конверсии. Тематика писем - продажа услуг.Маркетинговый анализ3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать редизайн 3х страниц: корзина, оформление заказа, оплата. Сделать адаптивы каждой из страниц. Подробности в WhatsApp.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Примерно по 3500 знаков с пробелами. Тематика - свет. Есть сайт-источник, где можно брать основу для текстов. Например, [url=https://www.wayfair.com/lighting/cat/lighting-c215735.html]https://www.wayfair.com/lighting/cat/lighting-c215735.html[/url] В предложении укажите, пожалуйста, стоимость за 30 текстов и сроки выполнения.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно три исполнителя по 10 текстов на каждого (для скорости). Тематика текстов - освещение. Тексты по 10 000 знаков. Пример одного текста: [url=https://www.wayfair.com/sca/ideas-and-advice/renovation/types-of-ceiling-lights-how-to-choose-the-right-one-T5037]https://www.wayfair.com/sca/ideas-and-advice/renovation/types-of-ceiling-lights-how-to-choose-the-right-one-T5037[/url] В предложении укажите, пожалуйста, стоимость за 10 таких текстов и срокиКопирайтинг16 заявокЗакрыт3 года назад
Есть аудиозапись обучения менеджеров на 40 минут. В ней записаны 6 скриптов разговоров и правила поведения на мероприятиях. Необходимо вырезать ненужные переходы между скриптами, оставив только суть и отделить от скриптов правила поведения на мероприятиях ...Аудиомонтаж1 исполнительЗавершен3 года назад
Товар необходимо открыть на сайте, по картинке определить основные его цвета (те, что занимают более 1/3 от предмета) и значения внести в эксель. Заполнить необходимо 2653 товара, цвета вносим через ";" без пробелов. В предложении ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Нужно срочно (до 9:00 29-го марта по МСК) оформить красивую обложку для презентации. ТЗ такое: Основной фон презентации белый. Презентация предназначена для мужчин от 35 лет, её задача рассказать о центре социального обеспечения Шаарей Цедек: [url=https://www.tzedek.ru/]https://www.tzedek.ru/[/url] Презентация должна быть ...Завершен4 года назад
CRM битрикс24.коробка перенесли с одного сервера, на другой и домен поменяли, нужно все интеграции со старого битрикса подключить на новый, чтобы он работал как раньшеСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно разработать концепцию презентации на примере первого листа (обложки)Презентации1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Нужно срочно (до 21:00 21-го марта по МСК) оформить красивую обложку для презентации. ТЗ такое: Основной фон презентации белый. Презентация предназначена для мужчин от 35 лет, её задача рассказать о центре социального обеспечения Шаарей Цедек: https://www.tzedek.ru/ Презентация ...Завершен4 года назад
Требуется дизайнер для оперативного создания баннеров в стиле [url=https://solomon.help/afisha/?event=new]https://solomon.help/afisha/?event=new[/url] , около 15 штук в течение ближайших двух недель. Главные требования: хороший вкус, чувствовать тему, полное погружение в проект, быть на связи в рабочее время, быть относительно свободным для срочных задач.Завершен4 года назад
Тема презентации: отчёт о деятельности организации за 2019 год для спонсоров. Включая презентацию самой деятельности организации. Задача не только красиво оформить, но и написать продающие тексты для каждого слайда. Общий объём - около 25-30 страниц. В откликах ...Презентации21 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется перенести коробочную версию битрикс24 с нашего нынешнего сервера на другой с удалением некоторых данных. Нужно перенести ВСЕ, кроме истории контактов и лидов. Сами лиды, контакты и сделки должны перенестись, но надо удалить всю историю контактов ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад