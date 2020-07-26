Редизайн корзины для интернет-магазина + адаптивы

Анастасия прекрасно выполнила задачу - дизайн получился просто потрясающий! Правки были просто не нужны. Она всегда была на связи, быстро и оперативно приняла задачу и сразу приступила к выполнению. Очень рекомендую человека с прекрасным вкусом и знанием последних тенденций маркетинга!