Редизайн корзины для интернет-магазина + адаптивы

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Завершен3 заявки233 просмотра

Необходимо сделать редизайн 3х страниц: корзина, оформление заказа, оплата. Сделать адаптивы каждой из страниц. Подробности в WhatsApp.

5 лет назад
JuliaZ
Юлия 
39 лет
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

D_Nastya
33 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$100
4 дня
Анастасия прекрасно выполнила задачу - дизайн получился просто потрясающий! Правки были просто не нужны. Она всегда была на связи, быстро и оперативно приняла задачу и сразу приступила к выполнению. Очень рекомендую человека с прекрасным вкусом и знанием последних тенденций маркетинга!
Только лучшие рекомендации! Сотрудничать с Юлией одно удовольствие, спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

D_Nastya
33 года
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Владимир
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
99 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
169 отзывов
5 лет назад
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