Создание кнопки для сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок453 просмотра

Необходимо изготовить в дизайне сайта 2 кнопки:

"Конструктор стеллажей"

"Конструктор гардеробных систем"

Размер 300*75 (горизонтальная)

5 лет назад
Proffdesign
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