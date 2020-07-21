Сделать изменения цветового фона + логотип + шрифт

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Закрыт10 заявок699 просмотров

Для сайта https://uniex.co необходимо изменить логотип, поправить css -

чтобы сделать новую цветовую схему и изменить шрифт.

CSS
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