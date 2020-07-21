Разработка дизайн макетов 9шт

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Закрыт36 заявок726 просмотров

Нужно разработка 9 макетов + SG, есть ТЗ, стилистика, логотип. Жду ваши предложения. 

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