Разработка дизайна сообществ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки298 просмотров

Добрый день. 

Сейчас необходимо разработать дизайн для профиля в Instagram и сообществ.

Оставляйте свои портфолио работ и стоимость разработки обложки сообщества, шаблона постов, товаров, актуального для instagram. 

Не рассматриваем работу с студиями дизайна. 

5 лет назад
Arei15
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

neskl
Тимур 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$11
1 день
Escrow
Тимур сделал максимально быстро и при этом учитывал все пожелания. Рекомендую работать с данным человеком!
Все прошло отлично, всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
neskl
Тимур 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
5 лет назад

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