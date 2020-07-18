Дизайн сайта

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Закрыт51 заявка1680 просмотров

Необходим дизайн сайта с адаптацией под мобильную версию.

Что требуется:  веб сайт, пока склоняюсь к многостраничнику, но лендинг тоже рассматривается. Сфера бизнеса: fulfilment Center. У нас 2 склада в сша, на которые мы принимаем посылки продавцов, торгующих на онлайн площадках типа Амазон, ебэй и тд. Оказываем услуги переупаковки товаров и дальнейшей отправки на другие склады либо сразу клиентуЧто мы хотим увидеть от работы дизайнера: интересное дизайнерское решение для веб сайта, предпочтительны светлые тона.

5 лет назад
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