Необходим дизайн сайта с адаптацией под мобильную версию.

Что требуется: веб сайт, пока склоняюсь к многостраничнику, но лендинг тоже рассматривается. Сфера бизнеса: fulfilment Center. У нас 2 склада в сша, на которые мы принимаем посылки продавцов, торгующих на онлайн площадках типа Амазон, ебэй и тд. Оказываем услуги переупаковки товаров и дальнейшей отправки на другие склады либо сразу клиентуЧто мы хотим увидеть от работы дизайнера: интересное дизайнерское решение для веб сайта, предпочтительны светлые тона.