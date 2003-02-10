Здравствуйте! Наша команда занимается разработкой дизайна лендингов, многостраничных сайтов и интернет-магазинов. Возможно создание сайта как на Тильде, так и просто дизайн с передачей на верстку.

Каждому проекту уделяется максимальное внимание, сайты нашего специалиста получаются свежими и современными.

В работе не используются шаблонные блоки, мы заинтересованы в том, чтобы сайт клиента был действительно сделан с умом и увеличивал конверсию

Делаем бесплатный аудит, если у вас уже есть сайт. Это нужно для того, чтобы выявить ошибки, которые специалист не допустит при разработке нового сайта и, наоборот, подскажет, что можно улучшить

После сдачи проекта вам будет оказана помощь (тоже бесплатная) по возникающим вопросам. Тильдой вас также научат пользоваться, вы сами сможете вносить правки на сайте

Будем рады поработать с вами! Обращайтесь :)