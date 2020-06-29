EgorTelpiz

Егор EgorTelpiz

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Профессиональная разработка дизайна, главная цель которого, каждый новый проект сделать лучше предыдущего.

Всем привет, меня зовут Егор!

Работаю и развиваюсь в направлении дизайна уже 1.5 года и искренне люблю то, чем занимаюсь,а значит, все проекты делаю с удовольствием!

Оплата

﻿ЯндексДеньги, WebMoney, MasterCard.

Контакты для связи

Email - [email protected]

Skype - egor_telpiz

Telegram -@Ziplet

Я гарантирую ответственный и тщательный подход к каждому проекту . Качественный и современный дизайн с учетом всех пожеланий )

Пишите , буду рад сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков

seolity
Денис 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$130
10 баллов
5 лет назад
Требуется разработка дизайна сайта
Заказывал у Егора дизайн сайта, остались только положительные эмоции! Дизайн был сделан качественный, сроки соблюдены! Рекомендую!
Все отлично, четко, быстро, понятно. Приятно было работать от начала и до конца. Рекомендую!
Ответный отзыв
Anastasia_Zl
Анастасия 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Дизайн мобильного приложения
Android
Не первый раз уже работаем с Егором и думаю, что не последний. Отличный и современный дизайн в сжатые сроки и по оптимальной цене. Спасибо, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный проект, приятно было сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
artur_inernetbs
Артур Маликов 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$125
10 баллов
5 лет назад
Отрисовка макета под академические проект
Егор нарисовал отличный дизайн и вложился в сроки. Рекомендую всем, кто хочет получить качественную работу!
Вся работа прошла на высоком уровне, без единого нарекания к заказчику, максимально подробное ТЗ и отличная коммуникация , залог качественного проекта. Рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
sharpeenko
Андрей 
54 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$145
10 баллов
5 лет назад
Дизайн-макет для клиентского мобильного приложения для IOS и Android
AndroidiOS
Всё просто отлично. Дельные советы. Прекрасная работа.
Приятно было поработать , четкое ТЗ , оплата в срок , отличная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству !
Ответный отзыв
Steemy_web
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать интернет магазин
Егор нарисовал современный, качественный дизайн, все согласно тз, учел все наши пожелания и требования. Выполнил все в срок, рекомендуем к сотрудничеству!
Отличный и грамотный заказчик, четко поставленное ТЗ и понимание того, что хотелось бы получить в итоге, сыграли положительную роль в сотрудничестве. Моментальная оплата без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Дизайн мобильных приложений
5 отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
5 отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга