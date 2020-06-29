Профессиональная разработка дизайна, главная цель которого, каждый новый проект сделать лучше предыдущего.

Всем привет, меня зовут Егор!

Работаю и развиваюсь в направлении дизайна уже 1.5 года и искренне люблю то, чем занимаюсь,а значит, все проекты делаю с удовольствием!

 Оплата

﻿ЯндексДеньги, WebMoney, MasterCard.

Контакты для связи

Email - [email protected]

Skype - egor_telpiz

Telegram -@Ziplet

Я гарантирую ответственный и тщательный подход к каждому проекту . Качественный и современный дизайн с учетом всех пожеланий )

Пишите , буду рад сотрудничеству!