Профессиональная разработка дизайна, главная цель которого, каждый новый проект сделать лучше предыдущего.
Всем привет, меня зовут Егор!
Работаю и развиваюсь в направлении дизайна уже 1.5 года и искренне люблю то, чем занимаюсь,а значит, все проекты делаю с удовольствием!
Оплата
ЯндексДеньги, WebMoney, MasterCard.
Контакты для связи
Email - [email protected]
Skype - egor_telpiz
Telegram -@Ziplet
Я гарантирую ответственный и тщательный подход к каждому проекту . Качественный и современный дизайн с учетом всех пожеланий )
Пишите , буду рад сотрудничеству!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
5 лет назад
Заказывал у Егора дизайн сайта, остались только положительные эмоции! Дизайн был сделан качественный, сроки соблюдены! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично, четко, быстро, понятно. Приятно было работать от начала и до конца. Рекомендую!
$50
10 баллов
5 лет назад
Android
Не первый раз уже работаем с Егором и думаю, что не последний. Отличный и современный дизайн в сжатые сроки и по оптимальной цене. Спасибо, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный проект, приятно было сотрудничать. Рекомендую!
$125
10 баллов
5 лет назад
Егор нарисовал отличный дизайн и вложился в сроки. Рекомендую всем, кто хочет получить качественную работу!
Ответный отзыв
Вся работа прошла на высоком уровне, без единого нарекания к заказчику, максимально подробное ТЗ и отличная коммуникация , залог качественного проекта. Рекомендую к сотрудничеству !
$145
10 баллов
5 лет назад
AndroidiOS
Всё просто отлично. Дельные советы. Прекрасная работа.
Ответный отзыв
Приятно было поработать , четкое ТЗ , оплата в срок , отличная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству !
$100
10 баллов
5 лет назад
Егор нарисовал современный, качественный дизайн, все согласно тз, учел все наши пожелания и требования. Выполнил все в срок, рекомендуем к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный и грамотный заказчик, четко поставленное ТЗ и понимание того, что хотелось бы получить в итоге, сыграли положительную роль в сотрудничестве. Моментальная оплата без проблем. Рекомендую к сотрудничеству!
Дизайн мобильных приложений
5 отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
5 отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга