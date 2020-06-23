Хотим сделать ребрендинг сайта мобильной верси bustrayytka.соm
Дизайн Landing Page
Здравствуйте.
Необходимо сделать дизайн Landing Page 5-6 экранов для барбершопа. Все подробности вышлю в лс исполнителю.
Пишите ваши расценки и сроки. Спасибо)
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