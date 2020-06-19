Интернет магазин дизайн

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Завершен2 заявки245 просмотров

3 интернет-магазина сделай. Главные + каталог + товар. Без адаптивов. Тз скину в телеграмм, предоплата 50/50.

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$1000
14 дней
Алексей огромное тебе спасибо, за афигенный результат, качество дизайна просто бешенное, ооочень благодарен. Спасибо ещё раз.
Давно сотрудничаем с Бахтияром. Отличный заказчик! Понятные хотелки, быстрая оплата. Всегда на связи! Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад

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