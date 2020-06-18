Разработать дизайн сайта

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Закрыт61 заявка945 просмотров

Нужен дизайн для сайта о кино. Всего 22 страницы (17 уникальных и 5 вариаций).

Подробности задания, вышлю заинтересованным. Присылайте примеры работ (обязательно) и ваши расценки.

5 лет назад
tv-com
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