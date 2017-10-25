Требуются авторы для рерайта и публикации статей на сайте. [b]Тематика: комиксы, кино, игры, аниме. [/b] Требования: [list][*]опыт работы в перечисленных темах, либо готовность (и способность) глубоко погрузиться в них [*]знание английского языка [*]умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, ...