tv-com

Влад tv-com

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Создание сайта (Drupal)

    Нужно сделать большой сайт на Drupal 8. Задачи: - Создать сайт на основе готового HTML-шаблона (Bootstrap 4, HTML и Twig файлы, доки, дизайн собран из стилизованных компонентов Bootstrap). Необходимо будет полностью реализовать функционал шаблона в Drupal. - Создать ряд дополнительных ...

    HTMLBootstrapDrupal
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт 50 статей

    Ищу автора для проекта рерайта 50 материалов на "гиковский" сайт.  [list][*]Тематика: комиксы. Работа срочная. Тексты большие. [*]Ставка 30р/1000 зн. с пр. Общий объем прим. на 30 т.р.  [/list]Требования[list][*]Хороший русский. Красивый, лёгкий, логичный текст.  [*]Знание тематики, или способность быстрого погружения [/list]

    Рерайтинг41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайтер на игровой сайт

    Требуется автор для рерайта 15 статей на игровой сайт.   Форматы материалов: прохождения игр, гайды, списки, обзоры. Объем материалов от 10 000 знаков. Необходим: опыт работы в теме, знание английского языка, соблюдение требований по уникальность текста (90% ...

    Рерайтинг20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайтер на сайт о комиксах и кино

    Требуется автор для рерайта 10 статей на "гиковский" сайт. Тематика: комиксы, кино. Форматы материалов: гайды, списки, обзоры. Объем материалов от 10 000 знаков. Необходим: опыт работы в теме, знание английского языка, соблюдение требований по уникальность текста ...

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется отредактировать 10 статей

    Нужен редактор - корректор для работы над 10 материалами.  [list][*]Требуется исправить орфографические, пунктуационные, грамматические ошибки, стилистические недочеты, логические несоответствия.  [*]При необходимости изменить структуру текста, переставить главы, сократить текст, заменить неудачные блоки текста, более красивыми речевыми конструкциями и ...

    Редактирование и Корректура52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайтер на сайт о комиксах, играх и кино

    Требуются авторы для рерайта и публикации статей на сайте. [b]Тематика: комиксы, кино, игры, аниме. [/b] Требования: [list][*]опыт работы в перечисленных темах, либо готовность (и способность) глубоко погрузиться в них [*]знание английского языка [*]умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, ...

    WordPressСтатьи для сайта
    Рерайтинг61 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рерайтер для геймерского сайта

    На долгосрочный проект, ищу сотрудников для рерайта и публикации новостей на геймерском сайте (рерайтер/контент-менеджер). Требования: - умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, отсутствие орфографических и грамматических ошибок в тексте, способность подбирать для новостей интересные заголовки ...

    WordPress
    Рерайтинг85 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтер для геймерского сайта

    На долгосрочный проект, ищу сотрудников для рерайта и публикации новостей на геймерском сайте (рерайтер/контент-менеджер). Требования: - умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, отсутствие орфографических и грамматических ошибок в тексте, способность подбирать для новостей интересные заголовки ...

    WordPress
    Рерайтинг56 заявок
    Закрыт
    6 лет назад