Нужен дизайн для сайта о кино. Всего 22 страницы (17 уникальных и 5 вариаций). Подробности задания, вышлю заинтересованным. Присылайте примеры работ (обязательно) и ваши расценки.
- Дизайн сайтов61 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужно сделать большой сайт на Drupal 8. Задачи: - Создать сайт на основе готового HTML-шаблона (Bootstrap 4, HTML и Twig файлы, доки, дизайн собран из стилизованных компонентов Bootstrap). Необходимо будет полностью реализовать функционал шаблона в Drupal. - Создать ряд дополнительных ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу автора для проекта рерайта 50 материалов на "гиковский" сайт. [list][*]Тематика: комиксы. Работа срочная. Тексты большие. [*]Ставка 30р/1000 зн. с пр. Общий объем прим. на 30 т.р. [/list]Требования[list][*]Хороший русский. Красивый, лёгкий, логичный текст. [*]Знание тематики, или способность быстрого погружения [/list]Рерайтинг41 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется автор для рерайта 15 статей на игровой сайт. Форматы материалов: прохождения игр, гайды, списки, обзоры. Объем материалов от 10 000 знаков. Необходим: опыт работы в теме, знание английского языка, соблюдение требований по уникальность текста (90% ...Рерайтинг20 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется автор для рерайта 10 статей на "гиковский" сайт. Тематика: комиксы, кино. Форматы материалов: гайды, списки, обзоры. Объем материалов от 10 000 знаков. Необходим: опыт работы в теме, знание английского языка, соблюдение требований по уникальность текста ...Рерайтинг19 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен редактор - корректор для работы над 10 материалами. [list][*]Требуется исправить орфографические, пунктуационные, грамматические ошибки, стилистические недочеты, логические несоответствия. [*]При необходимости изменить структуру текста, переставить главы, сократить текст, заменить неудачные блоки текста, более красивыми речевыми конструкциями и ...Редактирование и Корректура52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуются авторы для рерайта и публикации статей на сайте. [b]Тематика: комиксы, кино, игры, аниме. [/b] Требования: [list][*]опыт работы в перечисленных темах, либо готовность (и способность) глубоко погрузиться в них [*]знание английского языка [*]умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, ...Рерайтинг61 заявкаЗакрыт5 лет назад
На долгосрочный проект, ищу сотрудников для рерайта и публикации новостей на геймерском сайте (рерайтер/контент-менеджер). Требования: - умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, отсутствие орфографических и грамматических ошибок в тексте, способность подбирать для новостей интересные заголовки ...Рерайтинг85 заявокЗакрыт6 лет назад
На долгосрочный проект, ищу сотрудников для рерайта и публикации новостей на геймерском сайте (рерайтер/контент-менеджер). Требования: - умение писать без тавтологий, и держаться единого стиля, отсутствие орфографических и грамматических ошибок в тексте, способность подбирать для новостей интересные заголовки ...Рерайтинг56 заявокЗакрыт6 лет назад