Сделать дизайн для сайта по строительству домов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт57 заявок1748 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать дизайн для сайта по строительству домов.

Контент будет. 

Нужен красивый, современный сайт.

Пожелание заказчика - использование эффекта параллакса, что надо будет учесть.

ТЗ в текущее время уточняем.

Пока предварительно ищу кто мог бы сделать, чтобы выбрать исполнителя.

Бюджет обсуждаем, пока без конкретных цифр.

По материалам:

контент (проекты), информация о компании, наполнение информационное, референсы и примеры на что опираться - предоставлю.

Если интересует работа, в заявке укажите:

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примерная стоимость макета (с адаптивом 320(тел) - главная/внутряк (грубо)

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