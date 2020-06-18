Сделать дизайн для сайта по строительству домов
Добрый день!
Нужно сделать дизайн для сайта по строительству домов.
Контент будет.
Нужен красивый, современный сайт.
Пожелание заказчика - использование эффекта параллакса, что надо будет учесть.
ТЗ в текущее время уточняем.
Пока предварительно ищу кто мог бы сделать, чтобы выбрать исполнителя.
Бюджет обсуждаем, пока без конкретных цифр.
По материалам:
контент (проекты), информация о компании, наполнение информационное, референсы и примеры на что опираться - предоставлю.
Если интересует работа, в заявке укажите:
подобные выполненные проекты в портфолио
примерная стоимость макета (с адаптивом 320(тел) - главная/внутряк (грубо)
Заявки фрилансеров
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