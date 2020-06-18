Добрый день!

Нужно сделать дизайн для сайта по строительству домов.

Контент будет.

Нужен красивый, современный сайт.

Пожелание заказчика - использование эффекта параллакса, что надо будет учесть.

ТЗ в текущее время уточняем.

Пока предварительно ищу кто мог бы сделать, чтобы выбрать исполнителя.

Бюджет обсуждаем, пока без конкретных цифр.

По материалам:

контент (проекты), информация о компании, наполнение информационное, референсы и примеры на что опираться - предоставлю.

Если интересует работа, в заявке укажите:

подобные выполненные проекты в портфолио

примерная стоимость макета (с адаптивом 320(тел) - главная/внутряк (грубо)