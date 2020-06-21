Дизайн сайта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок1119 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать дизайн для сайта. Тематика - продажа строительных материалов. 

Бюджет 150$.

5 лет назад
arust22
Нобель 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
5 лет назад
$150
4 дня
Профессионал своего дела. Все быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо а интересный проект. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Дарья
 
25 лет
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Василий
 
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Andy-graphic
Андрей 
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