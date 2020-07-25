Ищем дизайнера для прорисовки страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок935 просмотров

Ищем дизайнера для прорисовки страниц сайта в указанном стиле (исходники и стиль будут предоставлены в ТЗ).

Все особенности стиля и подробности будут указаны при личном общении с исполнителем

Количество страниц: 25 страниц (2-3 экрана на странице в среднем)

Срок работы: За 35-40 дней (до 25.07.2020)

В комментариях к проекту, пожалуйста, укажите стоимость работы за 1 экран и за общий проект (приблизительно)

Важно: Исполнять задачу в срок (скидывать поэтапно, по 1 странице), быть в онлайне для обсуждения правок, иметь творческий подход, уважать свое и наше время, коммуникабельность

Опыт работы с программистами необязателен, но рекомендуется!

5 лет назад
guest_15923362362306
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Артемий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Яна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Владислав
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
24 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Василий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
31 год
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Екатерина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
180 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Марина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
186 отзывов
5 лет назад
Регина
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Кристина
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
12 дней назад
62 отзыва
5 лет назад
Салмон
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
5 лет назад
Иван
 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
45 отзывов
5 лет назад
Александр
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
34 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
41 год
18 лет в сервисе
Была
год назад
51 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
610 отзывов
5 лет назад
#1
Дизайн сайтов
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
61 отзыв
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Элеонора
 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Анна
 
43 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
319 отзывов
5 лет назад
Дарина
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Станислав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
5 лет назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Анна
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Алекс
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад