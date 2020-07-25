Ищем дизайнера для прорисовки страниц сайта в указанном стиле (исходники и стиль будут предоставлены в ТЗ).

Все особенности стиля и подробности будут указаны при личном общении с исполнителем

Количество страниц: 25 страниц (2-3 экрана на странице в среднем)

Срок работы: За 35-40 дней (до 25.07.2020)

В комментариях к проекту, пожалуйста, укажите стоимость работы за 1 экран и за общий проект (приблизительно)

Важно: Исполнять задачу в срок (скидывать поэтапно, по 1 странице), быть в онлайне для обсуждения правок, иметь творческий подход, уважать свое и наше время, коммуникабельность

Опыт работы с программистами необязателен, но рекомендуется!