Добрый день! Нужно разработать дизайн сервиса по поиску заведений (кафе, рестораны). Примерная структура как у сайта tripadvisor, booking. Объем работы очень большой. Страниц очень много. Срок: 4 месяца Подробное ТЗ ...
Убрать черный фон в логотипе. Только Украина, оплата на карту Приват
Одна минута работы в фотошопе. Нужно убрать фон и сохранить в png.
4 простеньких картинки.
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