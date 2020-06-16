Убрать черный фон в логотипе. Только Украина, оплата на карту Приват

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок406 просмотров

Одна  минута работы в фотошопе. Нужно убрать фон и сохранить в png.

4 простеньких картинки.

5 лет назад
IS2007
50 лет
18 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Uma1bek
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
$4
1 день
Прекрасный ответственный человек, выполнил все на отлично. Быстро и качественно! Рекомендую.
Хорошая Работадательница ,Терпеливая,главная понимает фрилансера, Во время делает оплату Рекомендую

Заявки фрилансеров

Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Никита
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Антон
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Павлов
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарина
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов
5 лет назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
12 дней назад
20 отзывов
5 лет назад
Юрий
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
5 дней назад
145 отзывов
5 лет назад
Uma1bek
21 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад