Дизайн шаблонов Landing Page

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Завершен3 заявки751 просмотр

Подробное задание в ТЗ по ссылке: https://clck.ru/NzyZ7

5 лет назад
AAKuraksin
Антон 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtBogdan
Артём 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$70
7 дней
Создавали дизайн тем для интернет сервиса. Артем показал себя профессионалом и выполнил проект в указаный срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Огромное спасибо! Четкое Т3, всегда давал быструю обратную связь, всё было понятно. Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
ArtBogdan
Артём 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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