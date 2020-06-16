Здравствуйте! Мне нужно Сконвертировать adobe XD в фигму или PSD, Фрилансеры, дизайнеры у кого Установлен Adobe XD и кто может помочь с этим
Дизайн сайта строительной компании
Нужно сделать дизайн сайта строительной компании, ТЗ нет, готов пройти опрос или задавайте направляющие вопросы. Желательно прилагайте к заявке свое портфолио и контакты.
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