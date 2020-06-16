Дизайн сайта строительной компании

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен56 заявок468 просмотров

Нужно сделать дизайн сайта строительной компании, ТЗ нет, готов пройти опрос или задавайте направляющие вопросы. Желательно прилагайте к заявке свое портфолио и контакты.

5 лет назад
helixmen1
Павел 
34 года
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

khabibulin_ilnur
Ильнур 
25 лет
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4 года назад
5 лет назад
$200
5 дней
Escrow
Выполнил проект в назначенные сроки, быстро внес правки.Рекомендую к работе
Хороший и понимающий суть заказчик

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