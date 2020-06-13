Внесение изменений на сайте + дизайн новых страниц. Битрикс.

$185
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки817 просмотров

Внесение изменений на существующих страницах сайта на битриксе и создание новых страниц. Дизайн новых страниц.

ТЗ в файле.

5 лет назад
guest_14872515455498
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Заявки фрилансеров

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