Дизайн макет для страницы категории для ИМ косметики.

Редизайн - стр. бренд kosmetika-proff_ru версия для ПК

Общие вводные:

1) Берём за основу наш сайт - kosmetika-proff.ru

Сохраняем фирменный стиль, логотип, основные цвета (белый фон, текст черный, ссылки и заголовки оранжевые, кнопки зелёные).

2) Ориентируемся на 2х конкурентов:

https://www.proficosmetics.ru/h-airspa/

https://new.beautydiscount.ru/brands/a-derma/

3) Текущая ширина рабочей области - 960 для ПК версии.

Цель расширить рабочую область до 1200 px, ориентируемся на пользователей с разрешением экрана выше 1200 px

Задача 1.

Подготовить макет PSD на основе прототипа - https://wireframe.cc/pro/pp/d8439f0f5350080

По каждому блоку из прототипа коментарии продублированы тут - https://docs.google.com/document/d/1kAsNgGAJDdVgxdM7KEOxRze1Sx8yS7iI2XHxbBGQ-tA/edit#

Задача 2.

Подготовить 3 варианта блока витрины с товарами витрины. Интересует только блок с товарами, остальные блоки не нужно прорисовывать.

!Важно, заполнить названия (поля) у карточки ни рыбным текстом, а реальными данными и вставить в макет фото реальных товаров.

Данные берём со страницы - https://kosmetika-proff.ru/catalog/kraski-dlya-volos/

Для каждого товара значение (категория, бренд, линия, артикул взять из карточки товара.

Например, для товара Крем-краска без аммиака Matrix ColorSync -

https://kosmetika-proff.ru/catalog/detail/krem_kraska_bez_ammiaka_matrix_colorsync/

Категория - Краски для волос

Артикул - E1570100

Бренд - Matrix (США)

Линия - Краски Matrix

Исполнитель укажи сроки и стомость работы.