Добрый день! Ищу фрилансера, который поможет переделать дизайн сайта и поможет наполнить его. Увидели что все страницы сайта устарели и потеряли спрос. Не можем никак определится с будущим дизайном. Собственно, сайт с которым придется работать ...
Дизайн макет для страницы категории для ИМ косметики.
Редизайн - стр. бренд kosmetika-proff_ru версия для ПК
Общие вводные:
1) Берём за основу наш сайт - kosmetika-proff.ru
Сохраняем фирменный стиль, логотип, основные цвета (белый фон, текст черный, ссылки и заголовки оранжевые, кнопки зелёные).
2) Ориентируемся на 2х конкурентов:
https://www.proficosmetics.ru/h-airspa/
https://new.beautydiscount.ru/brands/a-derma/
3) Текущая ширина рабочей области - 960 для ПК версии.
Цель расширить рабочую область до 1200 px, ориентируемся на пользователей с разрешением экрана выше 1200 px
Задача 1.
Подготовить макет PSD на основе прототипа - https://wireframe.cc/pro/pp/d8439f0f5350080
По каждому блоку из прототипа коментарии продублированы тут - https://docs.google.com/document/d/1kAsNgGAJDdVgxdM7KEOxRze1Sx8yS7iI2XHxbBGQ-tA/edit#
Задача 2.
Подготовить 3 варианта блока витрины с товарами витрины. Интересует только блок с товарами, остальные блоки не нужно прорисовывать.
!Важно, заполнить названия (поля) у карточки ни рыбным текстом, а реальными данными и вставить в макет фото реальных товаров.
Данные берём со страницы - https://kosmetika-proff.ru/catalog/kraski-dlya-volos/
Для каждого товара значение (категория, бренд, линия, артикул взять из карточки товара.
Например, для товара Крем-краска без аммиака Matrix ColorSync -
https://kosmetika-proff.ru/catalog/detail/krem_kraska_bez_ammiaka_matrix_colorsync/
Категория - Краски для волос
Артикул - E1570100
Бренд - Matrix (США)
Линия - Краски Matrix
Исполнитель укажи сроки и стомость работы.
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