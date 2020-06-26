Дизайн макет для страницы категории для ИМ косметики.

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Завершен38 заявок1949 просмотров

Редизайн - стр. бренд kosmetika-proff_ru версия для ПК

Общие вводные:

1) Берём за основу наш сайт - kosmetika-proff.ru

Сохраняем фирменный стиль, логотип, основные цвета (белый фон, текст черный, ссылки и заголовки оранжевые, кнопки зелёные).

2) Ориентируемся на 2х конкурентов:

https://www.proficosmetics.ru/h-airspa/

https://new.beautydiscount.ru/brands/a-derma/

3) Текущая ширина рабочей области - 960 для ПК версии.

Цель расширить рабочую область до 1200 px, ориентируемся на пользователей с разрешением экрана выше 1200 px

Задача 1.

Подготовить макет PSD на основе прототипа - https://wireframe.cc/pro/pp/d8439f0f5350080

По каждому блоку из прототипа коментарии продублированы тут - https://docs.google.com/document/d/1kAsNgGAJDdVgxdM7KEOxRze1Sx8yS7iI2XHxbBGQ-tA/edit#

Задача 2.

Подготовить 3 варианта блока витрины с товарами витрины. Интересует только блок с товарами, остальные блоки не нужно прорисовывать.

!Важно, заполнить названия (поля) у карточки ни рыбным текстом, а реальными данными и вставить в макет фото реальных товаров.

Данные берём со страницы - https://kosmetika-proff.ru/catalog/kraski-dlya-volos/

Для каждого товара значение (категория, бренд, линия, артикул взять из карточки товара.

Например, для товара Крем-краска без аммиака Matrix ColorSync -

https://kosmetika-proff.ru/catalog/detail/krem_kraska_bez_ammiaka_matrix_colorsync/

Категория - Краски для волос

Артикул - E1570100

Бренд - Matrix (США) 

Линия - Краски Matrix

Исполнитель укажи сроки и стомость работы.

5 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

rumpil
27 лет
9 лет в сервисе
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5 лет назад
$50
3 дня
Escrow
khabibulin_ilnur
Ильнур 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Сделал оперативно и чётко. Работой доволен. Спасибо. Рекомендую.
Отличный заказчик. Грамотно поставил задачу, предоставил подробное ТЗ, оперативная оплата и готовность в любое время ответить на необходимые вопросы. Рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

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