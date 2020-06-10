Нужно сделать лендинг CRM-системы

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Закрыт8 заявок1168 просмотров

Нужен лендинг для CRM-системы, разрабатываемой для предприятий нефтегазовой промышленности (несколько ключевых страниц + 3-4 вспомогательных).

Дизайн макетов:

https://www.figma.com/file/IDkyvjmZiA5WdAO7HYGphS/Marker?node-id=0%3A1

Требования:

- чистый JavaScript без фреймворков и библиотек

- адаптивный дизайн, кроссбраузерность

- чистый и понятный код, высокое качество верстки

Присылайте цену, сроки и примеры работ.

P.S. Если вы посредник или студия - просьба не беспокоить.

JavaScriptNode.js
5 лет назад
webmediaart
Дмитрий 
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