Нужен прототип сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок579 просмотров

Нужен классный проектировщик сайтов.

Необходимо сделать прототип сайта на основе подробного тз.

5 лет назад
BulatSHA
Булат 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
5 лет назад
$280
22 дня
Хороший исполнитель, сделал все в срок и на высшем уровне. Рекомендую к сотрудничеству.
Классный проект, отличный заказчик, в общем говоря всё на высоте!

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