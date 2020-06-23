Разработка дизайна сайта в figma, разработка логотипо

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка160 просмотров

разработка дизайна сайта в figma, разработка логотипов согласно ТЗ

Figma
5 лет назад
imsalikoldman
Салик 
52 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Bluewavew
Варвара 
34 года
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад
$15
14 дней
Escrow
Второе наше сотрудничество. Варвара все выполнила на отлично, великолепные идеи. Было очень легко с ней работать, вежливый и тактичный человек. Рекомендую.
Второй раз работаю с данным заказчиком. Полностью довольна сотрудничеством. Ответственный, надежный и открытый покупатель. Всегда на связи, оплата произведена в срок. Однозначно рекомендую Салика и надеюсь на дальнейшие заказы!

Заявки фрилансеров

Bluewavew
Варвара 
34 года
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
5 лет назад