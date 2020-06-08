Разработать прототип веб студии на анализе популярных студий. Студии искать в рейтингах рунета. Прототим с пояснениями по блокам.
Создать мультимедийных лонгрид
Необходимо разработать структуры мультимедийного лонгрида:
- создание креативной концепции;
- меню разделов, глав, стартовой страницы;
- отбор графических иллюстраций, фото-иллюстраций, интерактивного дизайна.
Подготовить два варианта: версия для пк и смартфона
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