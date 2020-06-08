Создать мультимедийных лонгрид

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок535 просмотров

Необходимо разработать  структуры мультимедийного лонгрида:

- создание креативной концепции;

- меню разделов, глав, стартовой страницы;

- отбор графических иллюстраций, фото-иллюстраций, интерактивного дизайна.

Подготовить два варианта: версия для пк и смартфона

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