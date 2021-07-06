Веб-дизайнер | UI/UX дизайнер
Всем привет!
Разрабатываю дизайн сайтов любой сложности и направленности: от лендингов до интернет-магазинов, промо- и корпоративных сайтов.
Создаю современные и качественные решения, которые будут полезными и понятными для вашей аудитории и для вашей компании.
Моя цель – предложить и разработать лучшие Digital решения для каждого клиента в отдельности, c акцентом на результат. Ваша задача – быть открытым и рядом в процессе разработки.
Помните! Сайт – это ваш личный менеджер по продажам, который качает Вам прибыль 24/7
Telegram:
@daria_sid
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Портфолио
- Интернет-магазин Doterra136 просмотров
- Промо-сайт "Щелкунчик"124 просмотра
- Лендинг детского бассейна "Немо"134 просмотра
- Сайт лизинговой компании ФинАренда142 просмотра
- Информационный сайт ЛОГОБАНК112 просмотров
- Дизайн строительной компании "Велес"87 просмотров
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