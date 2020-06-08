Дизайн лендинга для СДЭК "Посылочка"

Алексей, добрый день!

Меня зовут Алина.

Я из компании СДЭК. Мы сейчас в поисках дизайнера, который возьмет на себя задачу дизайна лендинга по разработанному прототипу, оставив структуру, но дизайн сделать в едином стиле и цветах СДЭК.

В качестве иллюстраций можно использовать как векторную графику, так и фото. Или микс того и другого ) Это не усмотрение дизайнера. Главное, чтобы все выглядело целостно и уместно.

Где взять иллюстрации - найти на стоках или подготовить тз иллюстратору - на выбор дизайнера. Нам, конечно, удобнее, не искать отдельно иллюстратора.

Нужна адаптация под декстоп, таблет и мобайл.

Интерактивный прототипы есть под декстоп﻿ и мобайл﻿. Надеюсь ссылки прикрепились )

Мы его протестировали на пользователях, изменения будут, но совсем минорные, а-ля убрать отзывы или ссылку сделать ярче.

Интересен ли вам проект и готовы ли вы взяться за него?

Если да, то во сколько вы бы оценили по деньгам и срокам?