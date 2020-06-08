Разработать или доработать обложку для канала или сайта
Дизайн лендинга для СДЭК "Посылочка"
Алексей, добрый день!
Меня зовут Алина.
Я из компании СДЭК. Мы сейчас в поисках дизайнера, который возьмет на себя задачу дизайна лендинга по разработанному прототипу, оставив структуру, но дизайн сделать в едином стиле и цветах СДЭК.
В качестве иллюстраций можно использовать как векторную графику, так и фото. Или микс того и другого ) Это не усмотрение дизайнера. Главное, чтобы все выглядело целостно и уместно.
Где взять иллюстрации - найти на стоках или подготовить тз иллюстратору - на выбор дизайнера. Нам, конечно, удобнее, не искать отдельно иллюстратора.
Нужна адаптация под декстоп, таблет и мобайл.
Интерактивный прототипы есть под декстоп и мобайл. Надеюсь ссылки прикрепились )
Мы его протестировали на пользователях, изменения будут, но совсем минорные, а-ля убрать отзывы или ссылку сделать ярче.
Интересен ли вам проект и готовы ли вы взяться за него?
Если да, то во сколько вы бы оценили по деньгам и срокам?
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