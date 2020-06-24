Дизайн лендинга для приложения под CRM

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Завершен29 заявок798 просмотров

Требуется отрисовать дизайн лендинга для дополнения к CRM системе yclients.com

Целевая аудитория: владельцы барбершопов, салонов красоты.

Основная функция  - управление повторными визитами клиентов, мониторинг записей клиентов, увеличение выручки.

Чат-бот является дополнением к системе клиентского учета YCLIENTS (https://www.yclients.com/), соответственно за основу дизайна можно взять фирменный стиль и цвета вендора.

Прототип - https://www.figma.com/file/o5BIKg1pNFKEXJS1JVcaU3/on-pulse.ru?node-id=1%3A2 

Верхнее меню фиксировано при скролле страницы

Всплывающие формы:

1. Спасибо! Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

2. ФОС с полями для заполнения «Имя», «Номер телефона», кнопка «Отправить»,  чек-бокс «Согласен на обработку персональных данных»

Пример стилистики, инфографики: https://callibri.ru/

В прикреплённом файле несколько скринов в дополнение к ТЗ

Node.js
5 лет назад
p_zavodov
Павел 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rumpil
27 лет
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12 дней назад
5 лет назад
$150
6 дней
Escrow
Всё прошло отлично, работа выполнена оч классно и в срок. Правки выполнялись оперативно и без проблем, очень приятно работать. Рекомендую.
Продуктивно и приятно поработали с Павлом. Задание – грамотное, обратная связь – быстрая, оплата – моментальная. Все робочие моменты вместе обсуждали, Павел умеет слушать. Всем рекомендую и сам еще с удовольствием поработаю!)

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