Добрый день, уважаемые мастеры дизайна. Нам нужно создать дизайн сайта по прототипу: https://yadi.sk/d/4EYU6v4iCEu6wA Если есть понимание как улучшить прототип, будет еще лучше.
Дизайн лендинга для приложения под CRM
Требуется отрисовать дизайн лендинга для дополнения к CRM системе yclients.com
Целевая аудитория: владельцы барбершопов, салонов красоты.
Основная функция - управление повторными визитами клиентов, мониторинг записей клиентов, увеличение выручки.
Чат-бот является дополнением к системе клиентского учета YCLIENTS (https://www.yclients.com/), соответственно за основу дизайна можно взять фирменный стиль и цвета вендора.
Прототип - https://www.figma.com/file/o5BIKg1pNFKEXJS1JVcaU3/on-pulse.ru?node-id=1%3A2
Верхнее меню фиксировано при скролле страницы
Всплывающие формы:
1. Спасибо! Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в ближайшее время.
2. ФОС с полями для заполнения «Имя», «Номер телефона», кнопка «Отправить», чек-бокс «Согласен на обработку персональных данных»
Пример стилистики, инфографики: https://callibri.ru/
В прикреплённом файле несколько скринов в дополнение к ТЗ
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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