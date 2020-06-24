Дизайн лендинга для приложения под CRM

Требуется отрисовать дизайн лендинга для дополнения к CRM системе yclients.com

Целевая аудитория: владельцы барбершопов, салонов красоты.

Основная функция - управление повторными визитами клиентов, мониторинг записей клиентов, увеличение выручки.

Чат-бот является дополнением к системе клиентского учета YCLIENTS (https://www.yclients.com/), соответственно за основу дизайна можно взять фирменный стиль и цвета вендора.

Прототип - https://www.figma.com/file/o5BIKg1pNFKEXJS1JVcaU3/on-pulse.ru?node-id=1%3A2

Верхнее меню фиксировано при скролле страницы

Всплывающие формы:

1. Спасибо! Ваша заявка принята, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

2. ФОС с полями для заполнения «Имя», «Номер телефона», кнопка «Отправить», чек-бокс «Согласен на обработку персональных данных»

Пример стилистики, инфографики: https://callibri.ru/

В прикреплённом файле несколько скринов в дополнение к ТЗ