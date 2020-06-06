Шапка канала на YouTube

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок307 просмотров

Нужна шапка для нового канала, снимаю обзоры по смартфонам. Название канала Dagobzor. 

5 лет назад
minigan05
Ислам 
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Заявки фрилансеров

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