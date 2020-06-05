Дизайн Landing Page

Необходимо нарисовать дизайн лендинга в фотошопе. Прототип пришлю исполнителю.

Ширина макета - 1920 px, ширина контентной части - 1140 px + версия для планшета (по разрешению ориентируемся на ipad pro в портретной ориентации) + мобильная версия под iphone X.

Учитывайте, что смотреть на телефон будут с расстояния вытянутой руки - шрифты должны быть больше.

Необходимо, чтобы дизайн был светлым. С большим количеством красивых, сочных, цветных картинок.

Никаких монохромных иконок. Иконки как минимум двухцветные, а в идеале - многоцветные.

Пишите свои цены и сроки.

Предпочтение тем, кто готов на оплату по факту.