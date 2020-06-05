В онлайн-проект нужен дизайнер
Дизайн Landing Page
Необходимо нарисовать дизайн лендинга в фотошопе. Прототип пришлю исполнителю.
Ширина макета - 1920 px, ширина контентной части - 1140 px + версия для планшета (по разрешению ориентируемся на ipad pro в портретной ориентации) + мобильная версия под iphone X.
Учитывайте, что смотреть на телефон будут с расстояния вытянутой руки - шрифты должны быть больше.
Необходимо, чтобы дизайн был светлым. С большим количеством красивых, сочных, цветных картинок.
Никаких монохромных иконок. Иконки как минимум двухцветные, а в идеале - многоцветные.
Пишите свои цены и сроки.
Предпочтение тем, кто готов на оплату по факту.
Заявки фрилансеров
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