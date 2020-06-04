Здравствуйте Нужно сделать real estate сайт в elementor pro в связке с ACFНужно дизайн следующих элементов:HeaderFooterMain pageProperties pageSingle property page Примеры, которые подходят:https://tokyo.wpresidence.net/https://code-theme.com/html/findhouses/index.htmlБолее точное тз отправлю в личные сообщенияЕсли ваша идея действительно крутая, но нереализуема стандартными средствами ...
Разработать дизайн страницы услуги
Прошу откликаться только после прочтения т.з.
Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны.
Стоимость указана окончательная.
Разработать дизайн страницы услуги https://email2business.ru/razrabotka-shablona-email-rassylki/ под новый дизайн.
Ссылка на новый дизайн https://www.figma.com/proto/vLIyMtvlrXGp9H2cGb51eU/E2B?node-id=104%3A36426&viewport=-1379%2C316%2C0.6832098960876465&scaling=min-zoom
Подробное описание:
Текущая страница выглядит хорошо, её нужно адаптировать под новый дизайн и добавить пару блоков.
По получившейся структуре планируем заказать дизайн остальных страниц услуг.
Блоки страницы https://yadi.sk/d/a_X3RAlICr-MyA:
1. Шапка - миниописание с изображением
2. Что получаете - текстовое описание или инфографика
3. Для чего эта услуга
4. Из чего состоит услуга - текстовое описание
5. Из чего состоит услуга - этапы работы - визуализация
6. Форма заказа услуги
7. Кейсы/примеры работ = пару кейсов + ссылка на ""больше кейсов""/""больше примеров""
8. Блок с вариациями услуг, например, на странице ""Разработка шаблона"" вариации: по вашему, с нуля, по готовому дизайну..., пример - https://yadi.sk/i/x7--fRMYsF0TQg - это тут https://www.unisender.com/ru/services/template/ "
Заявки фрилансеров
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