Прошу откликаться только после прочтения т.з.

Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны.

Стоимость указана окончательная.

Разработать дизайн страницы услуги https://email2business.ru/razrabotka-shablona-email-rassylki/ под новый дизайн.

Ссылка на новый дизайн https://www.figma.com/proto/vLIyMtvlrXGp9H2cGb51eU/E2B?node-id=104%3A36426&viewport=-1379%2C316%2C0.6832098960876465&scaling=min-zoom

Подробное описание:

Текущая страница выглядит хорошо, её нужно адаптировать под новый дизайн и добавить пару блоков.

По получившейся структуре планируем заказать дизайн остальных страниц услуг.

Блоки страницы https://yadi.sk/d/a_X3RAlICr-MyA:

1. Шапка - миниописание с изображением

2. Что получаете - текстовое описание или инфографика

3. Для чего эта услуга

4. Из чего состоит услуга - текстовое описание

5. Из чего состоит услуга - этапы работы - визуализация

6. Форма заказа услуги

7. Кейсы/примеры работ = пару кейсов + ссылка на ""больше кейсов""/""больше примеров""

8. Блок с вариациями услуг, например, на странице ""Разработка шаблона"" вариации: по вашему, с нуля, по готовому дизайну..., пример - https://yadi.sk/i/x7--fRMYsF0TQg - это тут https://www.unisender.com/ru/services/template/ "