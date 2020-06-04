Нужно сделать красивую обложку на Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCsu73MNli6HYhrfAqqXvaAQ?view_as=subscriber
Сделать проект в elementor
Здравствуйте Нужно сделать real estate сайт в elementor pro в связке с ACFНужно дизайн следующих элементов:HeaderFooterMain pageProperties pageSingle property page Примеры, которые подходят:https://tokyo.wpresidence.net/https://code-theme.com/html/findhouses/index.htmlБолее точное тз отправлю в личные сообщенияЕсли ваша идея действительно крутая, но нереализуема стандартными средствами elementor pro, мы можем обсудить покупку нужных дополнений или написать свои собственные.В заявке прошу скинуть несколько примеров ваших работ сделанных на elementorСпасибо
Заявки фрилансеров
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