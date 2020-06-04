Сделать проект в elementor

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка813 просмотров

Здравствуйте Нужно сделать real estate сайт в elementor pro в связке с ACFНужно  дизайн следующих элементов:HeaderFooterMain pageProperties pageSingle property page Примеры, которые подходят:https://tokyo.wpresidence.net/https://code-theme.com/html/findhouses/index.htmlБолее точное тз отправлю в личные сообщенияЕсли ваша идея действительно крутая, но нереализуема стандартными средствами elementor pro, мы можем обсудить покупку нужных дополнений или написать свои собственные.В заявке прошу скинуть несколько примеров ваших работ сделанных на elementorСпасибо

ElementorHTML
5 лет назад
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад