Требуется прогрессивный редизайн одностраничного сайта по переводу компаний на удаленную работу на современный лад. Тематика - удаленные сотрудники, удаленная работа, удаленный офис. Предложите стоимость, покажите примеры из портфолио
Сделать красивую шапку для канала YouTube
Нужно сделать красивую обложку на Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCsu73MNli6HYhrfAqqXvaAQ?view_as=subscriber
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