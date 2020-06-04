Сделать красивую шапку для канала YouTube

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Закрыт33 заявки704 просмотра

Нужно сделать красивую обложку на Ютуб канал - https://www.youtube.com/channel/UCsu73MNli6HYhrfAqqXvaAQ?view_as=subscriber

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