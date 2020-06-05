Сделать дизайн веб сайту с валютами

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт55 заявок976 просмотров

Разработать дизайн сайту с валютами. На сайте должен быть общий график с валютой, информация ценах на валюту в разных банках, возможность просмотра на графике валют разных банков. Должно быть разделение на российские банки и украинские банки. В качестве примера можно использовать https://finance.i.ua/

Только без новостей, рекламы и без цен. на топливо. Инструменты конвертации оставить

По сути хочется стильный и продуманный аналог https://finance.i.ua/ в стиле простых и свежих работ https://www.artlebedev.ru/

Страница одна, но должна быть возможность переключения между странами, и банком/валютой на графике.

Адаптивный дизайн под мобильные устройства

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