Дизайн страницы услуги для интернет-магазина whogrill.ru

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок1528 просмотров

Прошу откликаться только после прочтения т.з.

Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны.

Стоимость указана окончательная.

При удачной реализации первой работы предложу еще три-пять по этому же проекту раного уровня сложности и оплаты.

Необходимо сделать дизайн страницы услуги для сайта whogrill.ru для десктопа и мобайл. Дизайн должен соответствовать дизайну сайта и включать стандарты шрифта, кнопок, иконок, изображений, всплывающих окон.

Скетч десктопа в png https://yadi.sk/d/XYXI-4Q388Ph9w и на бумаге https://yadi.sk/d/0pAy84bwLzqv_w

Для мобайла скетча нет, надеюсь на вас.

Полное т.з. с пояснениями здесь - https://docs.google.com/document/d/1kEMkuCFjby-PWEdGy1upEYVb0dsSF6I5okinYQI8Dnk/edit?usp=sharing 

5 лет назад
cheryukin
Дмитрий 
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dimka712
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$12
7 дней
Понравилось работать. Разрабатывали страницу для существующего сайта. Буду работать ещё.
Отличный заказчик! Рекомендую! На связи днем и ночью! Четко поставленное ТЗ!

Заявки фрилансеров

Виолетта
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Алексей
 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
29 отзывов(-1)
5 лет назад
Ярослав
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Dimka712
Дмитрий 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Дмитрий
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вячеслав
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 отзыва
5 лет назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
5 лет назад
Владимир
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
5 лет назад
Виталик
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
95 отзывов(-2)
5 лет назад
Сергей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Лилия
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Дарья
 
24 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Эльдар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
5 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Влад
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Корректировка готового шаблона и доработка

    $1

    нужно настроить и доделать сайт все необходимое есть работаем в Revel Framework бюджет 7,000 поскольку тут корректировка готового шаблона и доработка работу нужно сделать чем быстрее тем лучше оплата после выполнения работы переводом на карту ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать дизайн веб сайту с валютами

    Разработать дизайн сайту с валютами. На сайте должен быть общий график с валютой, информация ценах на валюту в разных банках, возможность просмотра на графике валют разных банков. Должно быть разделение на российские банки и украинские ...

    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $87

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга в фотошопе. Прототип пришлю исполнителю. Ширина макета - 1920 px, ширина контентной части - 1140 px + версия для планшета (по разрешению ориентируемся на ipad pro в портретной ориентации) + ...

    Дизайн сайтов60 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать дизайн страницы услуги

    $12

    Прошу откликаться только после прочтения т.з. Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны. Стоимость указана окончательная. Разработать ...

    Node.js
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать проект в elementor

    Здравствуйте Нужно сделать real estate сайт в elementor pro в связке с ACFНужно  дизайн следующих элементов:HeaderFooterMain pageProperties pageSingle property page Примеры, которые подходят:https://tokyo.wpresidence.net/https://code-theme.com/html/findhouses/index.htmlБолее точное тз отправлю в личные сообщенияЕсли ваша идея действительно крутая, но нереализуема стандартными средствами ...

    ElementorHTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад