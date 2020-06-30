Исполнитель получит подробное ТЗ после одобрения его кандидатуры.
Дизайн страницы услуги для интернет-магазина whogrill.ru
Прошу откликаться только после прочтения т.з.
Прикладывайте ссылки на ваши работы (не более трёх), схожие с заданием или просто лучшие ваши дизайны.
Стоимость указана окончательная.
При удачной реализации первой работы предложу еще три-пять по этому же проекту раного уровня сложности и оплаты.
Необходимо сделать дизайн страницы услуги для сайта whogrill.ru для десктопа и мобайл. Дизайн должен соответствовать дизайну сайта и включать стандарты шрифта, кнопок, иконок, изображений, всплывающих окон.
Скетч десктопа в png https://yadi.sk/d/XYXI-4Q388Ph9w и на бумаге https://yadi.sk/d/0pAy84bwLzqv_w
Для мобайла скетча нет, надеюсь на вас.
Полное т.з. с пояснениями здесь - https://docs.google.com/document/d/1kEMkuCFjby-PWEdGy1upEYVb0dsSF6I5okinYQI8Dnk/edit?usp=sharing
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