Дизайн внутренней страницы + общие элементы для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок232 просмотра

Исполнитель получит подробное ТЗ после одобрения его кандидатуры.

5 лет назад
deltafix
Сергей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$50
2 дня
Как же здорово, когда дизайнер сразу попадает в яблочко и о правках даже мысли нет. Вроде одна страничка, а радости полные штаны и у меня и у коллег))) Благодарю за работу!
Супер) Понятное задание, на связи, без правок :) быстрая оплата! Рекомендую - замечательный заказчик!

Заявки фрилансеров

Егор
 
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alexeybychkov
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